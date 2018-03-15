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Бездомные собаки под Волгоградом искусали двух школьников
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Бездомные собаки под Волгоградом искусали двух школьников 

v1.ru 15 марта 2018
Фото: v1.ru
Стая бездомных собак искусала двух школьников во Фроловском районе Волгоградской области.
— Первой в районную больницу пришла 11-летняя девочка, — рассказали в пресс-службе региональной полиции. — Агрессивный пес вышел встречать ребенка по дороге со школы — четвероногий укусил ее за левое бедро.
Еще одной жертвой недружелюбных собак стал 14-летний подросток. Попавшись на глаза бродячим животным, мальчик пришел в больницу с травмой ноги.
— Оба подростка встретили бродячих псов, возвращаясь из школы, — уточнили в пресс-службе областного Главка. — Пострадавшие живут в разных концах города и, вероятно, стали жертвами разных собак.
На стаи бездомных животных, атакующих беззащитных детей, пожаловались и жители Ворошиловского района Волгограда. Насмерть перепуганным школьникам, оказавшимся в плотном кольце собак, все же удалось отбиться от них и вернуться домой без травм.
— Эти самые собаки бегают не только возле домов и лицея, — заявляет встревоженный мужчина. — Они, кроме прочего, еще и на территорию детского сада забегают. В ближайшие дни собираюсь обратиться к руководителям лицея и детсада. Может, сообща нам удастся что-то сделать. Я не против собак как таковых, но когда они начинают нападать на детей — это уже другое дело, — прокомментировал волгоградец Анатолий Белоглазов.
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