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Акция #мыдарилиапельсин поможет детям с синдромом Дауна
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Акция #мыдарилиапельсин поможет детям с синдромом Дауна 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Всероссийская онлайн-акция #мыдарилиапельсин проходит? на сайте фонда «Синдром любви» c 1 по 28 марта. Как сообщили организаторы, ее цель — собрать средства на развивающие программы для детей с синдромом Дауна и привлечь внимание к людям с особенностями развития.
Чтобы помочь, достаточно перейти по ссылке на страницу благотворительной акции, выбрать симпатичный фрукт или даже целое дерево, кликнуть на него и сделать пожертвование. Каждый маленький апельсин — большой подарок детям с синдромом Дауна. Переведенная сумма тут же превратится в занятие с логопедом или дефектологом, комплект пособий для родителей, консультацию психолога или что-то другое.
Благотворительная онлайн-акция приурочена к 21 марта — Всемирному дню человека с синдромом Дауна.
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