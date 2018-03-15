Акция #мыдарилиапельсин поможет детям с синдромом Дауна

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости . Всероссийская онлайн-акция #мыдарилиапельсин проходит? на сайте фонда «Синдром любви» c 1 по 28 марта. Как сообщили организаторы, ее цель — собрать средства на развивающие программы для детей с синдромом Дауна и привлечь внимание к людям с особенностями развития.

Чтобы помочь, достаточно перейти по ссылке на страницу благотворительной акции, выбрать симпатичный фрукт или даже целое дерево, кликнуть на него и сделать пожертвование. Каждый маленький апельсин — большой подарок детям с синдромом Дауна. Переведенная сумма тут же превратится в занятие с логопедом или дефектологом, комплект пособий для родителей, консультацию психолога или что-то другое.

Благотворительная онлайн-акция приурочена к 21 марта — Всемирному дню человека с синдромом Дауна.