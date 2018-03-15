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В Нижневартовске после длительного карантина заработали школы
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В Нижневартовске после длительного карантина заработали школы 

АиФ Югра 15 марта 2018
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске частично снимают ограничительные меры, после введёного карантина. Ученики образовательных учреждений и воспитанники детсадов начали обучение, но все запланированные общественные мероприятия на ближайшее время перенесены.
«В учреждениях, подведомственных департаменту образования города, отменены массовые мероприятия. В детских садах и школах проводятся профилактические мероприятия — продолжается обязательный «утренний фильтр», по необходимости — масочный режим. Если выявляется школьник с признаками простуды, он направляется на медосмотр. В случае подтверждения подозрений на инфекцию ребенка после оповещения родителей направляют домой», — рассказала заместитель директора департамента образования администрации города Марина Букреева.
В детсадах «Утренний фильтр» усилен, у детей медики измеряют температуру бесконтактными градусниками.
Отметим, что число заболевших вартовчан в возрасте от 7 до 17 лет превышало позволительный порог и на территории города был введён карантин с 27 февраля по 11 марта. С 2 по 9 марта, число заболевших ОРВИ пошло на убыль, по сравнению с предыдущей неделей и количество больных снизилось на 28%.
На прошлой неделе было всего 12 случаев заболевания гриппом, из них 10 взрослых человек и 2 ребёнка в возрасте от 0 до 6 лет.
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