В Нижневартовске после длительного карантина заработали школы

В Нижневартовске частично снимают ограничительные меры, после введёного карантина. Ученики образовательных учреждений и воспитанники детсадов начали обучение, но все запланированные общественные мероприятия на ближайшее время перенесены.

«В учреждениях, подведомственных департаменту образования города, отменены массовые мероприятия. В детских садах и школах проводятся профилактические мероприятия — продолжается обязательный «утренний фильтр», по необходимости — масочный режим. Если выявляется школьник с признаками простуды, он направляется на медосмотр. В случае подтверждения подозрений на инфекцию ребенка после оповещения родителей направляют домой», — рассказала заместитель директора департамента образования администрации города Марина Букреева.

В детсадах «Утренний фильтр» усилен, у детей медики измеряют температуру бесконтактными градусниками.

Отметим, что число заболевших вартовчан в возрасте от 7 до 17 лет превышало позволительный порог и на территории города был введён карантин с 27 февраля по 11 марта. С 2 по 9 марта, число заболевших ОРВИ пошло на убыль, по сравнению с предыдущей неделей и количество больных снизилось на 28%.

На прошлой неделе было всего 12 случаев заболевания гриппом, из них 10 взрослых человек и 2 ребёнка в возрасте от 0 до 6 лет.