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Неподалеку от Куркина проведут детские мастер-классы
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Неподалеку от Куркина проведут детские мастер-классы 

Управа района Куркино 15 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
В филиале Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» на улице Свободы неподалеку от Куркина пройдут мастер-классы и консультации психолога.
— Педагог-психолог Наталия Беляева в процессе консультаций расскажет, что делать, если ребенок непослушный, застенчивый, тревожный, агрессивный и не умеет общаться с детьми и взрослыми. А также Наталия Викторовна проведет мастер-классы для родителей с детьми «Я умею», — рассказали в пресс-службе учреждения.
Консультации пройдут 19 и 20 марта с 16.00 до 18.00, а мастер-классы — в те же дни в 18.00. Вход свободный. Адрес проведения: ул. Свободы, д. 65, корп. 1 («Остров Свободы»). (ск)
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