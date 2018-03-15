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Сборная России по футболу подарила мальчику из Башкирии велосипед
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Сборная России по футболу подарила мальчику из Башкирии велосипед 

ufa1.ru 15 марта 2018
Фото: ufa1.ru
В село Инзер почтальон привез огромную посылку для маленького мальчика Данила. 10-летний школьник получил велосипед от сборной России по футболу.
Мальчик в прошлом году вырос из своего старого двухколесного друга. Родители, затянув пояса потуже, приготовились к лету купить младшему сыну новый транспорт. Покупка была очень необходима, ведь почти каждый летний день Данил ездит на занятия в футбольную секцию за два километра от дома, а другого транспорта в селе просто нет.
— Моя коллега рассказала о проекте «Детские мечты». Дело в том, что Данил в 2012 году заболел лимфомой, сейчас ему уже значительно лучше, — делится успехами сына его мать Гульназ. — В прошлом году он в составе сборной Башкирии ездил на международные соревнования для онкобольных детей. Взял золото в беге на 60 метров, а его команда заняла первое место по мини-футболу.
В проекте участвовали больше 120 детей со всей России, и Данила выбрали одним из финалистов, осуществив мечту ребенка о новом велосипеде. Подарок доставили сегодня, пока Данил был в школе.
— Он вернулся и тут же обнаружил велосипед у дома. Мы ему до последнего не говорили, что его мечта исполнится, так что новый велик стал для него сюрпризом. Уже звонил мне, был в полном восторге, — рассказала Гульназ.
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