Дети получили подарки от депутата

Депутат МГД Людмила Гусева посетила центр содействия семейному воспитанию Южное Бутово.

Во время визита Людмила Гусева подарила подарки воспитанникам центра, внимательно осмотрела помещения, в которых детвора отдыхает, кушает, получает необходимую медицинскую помощь. Потом состоялась встреча депутата с сотрудниками центра и родителями детей, пребывающих в этом учреждении. Людмила Гусева подробно рассказала собравшимся о своей депутатской деятельности и о той практической помощи, которую она оказала и оказывает своим избирателям. Во время встречи люди задавали различные вопросы и, как правило, незамедлительно получали на них ответы. Более сложные вопросы, требующие серьезного разбирательства и изучения, записывались помощником депутата. На них ответ будет дан позже.