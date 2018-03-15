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Людмила Гусева выслушала вопросы избирателей
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Людмила Гусева выслушала вопросы избирателей 

Управа района Южное Бутово 15 марта 2018
Фото: Управа района Южное Бутово
В центр содействия семейному воспитанию Южное Бутово посетила депутат МГД Людмила Гусева.
Во время визита Людмила Гусева внимательно осмотрела помещения, в которых детвора отдыхает, кушает и получает необходимую медицинскую помощь. После чего дети получили подарки. Потом состоялась встреча депутата с сотрудниками центра и родителями детей, пребывающих в этом учреждении. Людмила Гусева подробно рассказала собравшимся о своей депутатской деятельности и о той практической помощи, которую она оказала и оказывает своим избирателям. Во время встречи люди задавали различные вопросы и, как правило, и сразу получали на них ответы. Более сложные вопросы, требующие серьезного разбирательства и изучения, записывались помощником депутата. На них ответ будет дан позже.
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