Людмила Гусева выслушала вопросы избирателей

В центр содействия семейному воспитанию Южное Бутово посетила депутат МГД Людмила Гусева

Во время визита Людмила Гусева внимательно осмотрела помещения, в которых детвора отдыхает, кушает и получает необходимую медицинскую помощь. После чего дети получили подарки. Потом состоялась встреча депутата с сотрудниками центра и родителями детей, пребывающих в этом учреждении. Людмила Гусева подробно рассказала собравшимся о своей депутатской деятельности и о той практической помощи, которую она оказала и оказывает своим избирателям. Во время встречи люди задавали различные вопросы и, как правило, и сразу получали на них ответы. Более сложные вопросы, требующие серьезного разбирательства и изучения, записывались помощником депутата. На них ответ будет дан позже.