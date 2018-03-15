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Главный санитарный врач Псковской области оштрафовал директора «Бригантины»
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Главный санитарный врач Псковской области оштрафовал директора «Бригантины» 

Псковская губерния 15 марта 2018
Главный государственный санитарный врач управления Роспотребнадзора по Псковской области осенью 2017 года оштрафовал директора спортшколы «Бригантина» на 3000 рублей. Директор дважды пытался опротестовать штраф в Псковском городском и областном судах. Как следует из материалов дела, 10 июля 2017 года на территории загородного оздоровительного лагеря «Радуга» на базе «Бригантины», расположенной в селе Ямм Гдовского района строили туалеты. При этом здесь уже начала работать первая смена, в лагере было 96 детей. «В период работы детского оздоровительного лагеря не допускается проведение текущего и капитального ремонта в местах пребывания детей», — отмечается в решении суда. При этом Псковский областной суд отменил решение Псковского городского суда, который не мог рассматривать это дело. Правонарушение случилось на территории Гдовского района и дело должен рассмотреть Гдовский районный суд, решил облсуд.
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