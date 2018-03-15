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Скалодром «WallDream»
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Скалодром «WallDream» 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Этот скалодром в Приморском районе Санкт-Петербурга имеет 10 метров чистой высоты, а стены выполнены из материала, напоминающего настоящую скалу.
Скалодром открыт и для новичков, и для опытных спортсменов. Трассы можно проходить как с верхней, так и с нижней страховкой (используются автоматические страховки нового поколения).
В стоимость любого билета включено все необходимое снаряжение, есть кулер, работает раздевалка.
Стоимость одного подъема 150 руб. (3 подъема — 300 руб.), вводный урок скалолазания — 790 руб. Действует семейный тариф: посещение скалодрома для одного взрослого и одного ребенка до 14 лет — 1590 руб. Общий билет на скалодром и батутный парк стоит 1400 руб.
Можно тренироваться и самостоятельно (одно посещение — 300 руб.).
Все занятия длятся час и доступны для детей от 5 лет.
Если ваш ребенок и его окружение разделяют интерес к скалолазанию, то на скалодроме есть возможность организовать любой детский праздник с веселыми и подвижными конкурсами. Физическая подготовка при этом не имеет значения: программа специально рассчитана на детей.
Стоимость праздника — 850 руб. с человека, минимальная стоимость мероприятия — 4000 руб. (от четырех человек).
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