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Ярославцы стали победителями всероссийского конкурса по организации детского отдыха
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Ярославцы стали победителями всероссийского конкурса по организации детского отдыха 

Портал органов государственной власти Ярославской области 15 марта 2018
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха». Лауреатом в номинации «Программы детских лагерей палаточного типа» была признана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа лагеря «Слет отрядов правоохранительной направленности „Служить Отечеству — честь имею!“, разработанная авторским коллективом государственного образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области „Центр детского и юношеского туризма и экскурсий“. Авторы программы — Маргарита Лагуненок, Олег Вишневский, Наталья Кладухина.
Слеты по программе-победителю в регионе проводятся ежегодно совместно с УМВД по Ярославской области. Для ребят организуют занятия по ориентированию, физической подготовке, сборке и разборке АКМ, стрельбе из пневматической винтовки, разведению костра, обеспечению паромной переправы, преодолению минно-взрывного заграждения, использованию туристических узлов. Итоговым соревнованием становится военно-тактическая игра „Тропою спецназа“.
Всероссийский конкурс „Лучшая программа организации детского отдыха“ проводится с декабря 2017 по март 2018 года. На рассмотрение жюри было представлено 230 конкурсных работ из 63 регионов страны. Торжественное подведение итогов и вручение наград состоялось сегодня в Москве.
Организатором конкурса выступил Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Жюри конкурса отметило высокий научно-педагогический и методический уровень предоставленных материалов, разработанных с учетом региональных и национальных особенностей и являющихся результатом многолетней практической и научно-исследовательской деятельности авторов.
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