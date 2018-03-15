Ещё
Во Владимире пьяная мать и бабушка близнецов избили полицейского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владимире пьяная мать и бабушка близнецов избили полицейского 

АиФ Владимир 15 марта 2018
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в феврале этого года. Родители детей развелись и не живут вместе. Когда отец после прогулки привел девочек домой, ему никто не открыл дверь. Мать детей была в состоянии алкогольного опьянения и заявила, чтобы тот оставил их в покое.
Мужчина начал переживать за своих детей, потому что женщина напивается не в первый раз. Он обратился в полицию. К матери по адресу пришла инспектор отделения по делам несовершеннолетних. Она должна была выяснить обстановку дома. Но женщина и её мать снова были пьяны. Они набросились на полицейского с кулаками. В результате медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму.
Тогда дело закончилось административных протоколом. Женщин оштрафовали. Сейчас девочки находятся под опекой отца, который хочет ограничить бывшую жену в родительских правах.
АиФ Владимир: последние новости
В Вязниковском районе мужчина изнасиловал пятилетнюю дочь своей знакомой Под Владимиром воспитатели детского сада забыли ребенка на улице в мороз Здесь обитает зло. Страх и просвещение в музейной экспозиции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение