Во Владимире пьяная мать и бабушка близнецов избили полицейского

Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СК РФ, инцидент произошел в феврале этого года. Родители детей развелись и не живут вместе. Когда отец после прогулки привел девочек домой, ему никто не открыл дверь. Мать детей была в состоянии алкогольного опьянения и заявила, чтобы тот оставил их в покое.

Мужчина начал переживать за своих детей, потому что женщина напивается не в первый раз. Он обратился в полицию. К матери по адресу пришла инспектор отделения по делам несовершеннолетних. Она должна была выяснить обстановку дома. Но женщина и её мать снова были пьяны. Они набросились на полицейского с кулаками. В результате медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму.

Тогда дело закончилось административных протоколом. Женщин оштрафовали. Сейчас девочки находятся под опекой отца, который хочет ограничить бывшую жену в родительских правах.