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Скалодром «Луч»
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Скалодром «Луч» 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Скалодром «Луч» был построен скалолазами для всех, кто увлекается этим спортом. Боулдеринговые залы приспособлены для новичков, детей и тренированных спортсменов.
В залах есть зоны для разминки, в стоимость посещения включено пользование раздевалками, душем и комнатой отдыха. Все посетители угощаются чаем и конфетами. Аренда снаряжения оплачивается отдельно.
Занятия проводятся опытными тренерами, мастерами спорта по скалолазанию. Тренировки возможны как групповые, так и индивидуальные (работает система предварительной записи).
Дети до 14 лет занимаются исключительно с инструктором. Функционирует детская школа скалолазания, воспитанники которой принимают участие во внутренних соревнованиях клуба.
Входной билет на скалодром стоит от 250 до 400 руб. Стоимость абонемента зависит от продолжительности занятий (1 — 3 — 6 месяцев) и составляет от 3400 до 12900 руб.
Детский абонемент на 8 занятий стоит 3500 руб.
Летом тренировки проводятся и на уличном скалодроме на берегу Малой Невки.
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