Скалодром «Луч»

Скалодром «Луч» был построен скалолазами для всех, кто увлекается этим спортом. Боулдеринговые залы приспособлены для новичков, детей и тренированных спортсменов.

В залах есть зоны для разминки, в стоимость посещения включено пользование раздевалками, душем и комнатой отдыха. Все посетители угощаются чаем и конфетами. Аренда снаряжения оплачивается отдельно.

Занятия проводятся опытными тренерами, мастерами спорта по скалолазанию. Тренировки возможны как групповые, так и индивидуальные (работает система предварительной записи).

Дети до 14 лет занимаются исключительно с инструктором. Функционирует детская школа скалолазания, воспитанники которой принимают участие во внутренних соревнованиях клуба.

Входной билет на скалодром стоит от 250 до 400 руб. Стоимость абонемента зависит от продолжительности занятий (1 — 3 — 6 месяцев) и составляет от 3400 до 12900 руб.

Детский абонемент на 8 занятий стоит 3500 руб.

Летом тренировки проводятся и на уличном скалодроме на берегу Малой Невки.