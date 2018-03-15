Прокуратура Петербурга начала проверку по факту отравления школьников

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту информации об отравлении неизвестным веществом нескольких учеников школы №97 Выборгского района города, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ

«Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства происшедшего. По предварительной информации семиклассники отравились неустановленным веществом, 17 ребят госпитализированы в токсикологическое отделение 5 детской городской больницы», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.