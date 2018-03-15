Власти Калмыкии за два года рассчитывают решить проблему очередей в ясли

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС /. Власти Калмыкии рассчитывают создать в детских садах дополнительно 480 мест для детей ясельного возраста. Для этого в течение двух лет рядом с действующими дошкольными учреждениями будут возведены 12 так называемых «пристроев», сообщил в четверг глава Калмыкии Алексей Орлов

"Мы запланировали 12 строительств (в рамках ликвидации очереди в ясли). Пристрой, это по сути ясли на территории действующих детских садов. И уже в этом году их будет построено восемь: семь — в Элисте и один — в поселке Троицкое. Когда построим все 12, мы закроем очередь в ясли", — сказал Орлов в ходе ежегодного обращения к депутатам Народного хурала (парламента).

По информации пресс-службы главы Калмыкии, 12 пристроев будут рассчитаны на 480 мест, ввести их в эксплуатацию планируется в период с 2018 по 2020 год. На реализацию проекта из федерального бюджета для республики будет выделено 195,8 млн рублей.

Сейчас в республике полностью ликвидирована очередность в детсады для детей от трех до семи лет. За последние два года было создано 209 дополнительных мест в дошкольных учреждениях (Городовиковский, Кетченеровский, Сарпинский, Лаганский районы), открыт негосударственный детский сад на 24 места.