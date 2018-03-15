Ещё
Власти Калмыкии за два года рассчитывают решить проблему очередей в ясли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Власти Калмыкии за два года рассчитывают решить проблему очередей в ясли 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калмыкии рассчитывают создать в детских садах дополнительно 480 мест для детей ясельного возраста. Для этого в течение двух лет рядом с действующими дошкольными учреждениями будут возведены 12 так называемых «пристроев», сообщил в четверг глава Калмыкии Алексей Орлов.
"Мы запланировали 12 строительств (в рамках ликвидации очереди в ясли). Пристрой, это по сути ясли на территории действующих детских садов. И уже в этом году их будет построено восемь: семь — в Элисте и один — в поселке Троицкое. Когда построим все 12, мы закроем очередь в ясли", — сказал Орлов в ходе ежегодного обращения к депутатам Народного хурала (парламента).
По информации пресс-службы главы Калмыкии, 12 пристроев будут рассчитаны на 480 мест, ввести их в эксплуатацию планируется в период с 2018 по 2020 год. На реализацию проекта из федерального бюджета для республики будет выделено 195,8 млн рублей.
Сейчас в республике полностью ликвидирована очередность в детсады для детей от трех до семи лет. За последние два года было создано 209 дополнительных мест в дошкольных учреждениях (Городовиковский, Кетченеровский, Сарпинский, Лаганский районы), открыт негосударственный детский сад на 24 места.
Президент России Владимир Путин 1 марта в послании Федеральному собранию сообщил, что в России необходимо создать за три года 270 тыс. мест в яслях, на что регионам будет направлено 50 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Череповец досрочно обеспечил детей от трех лет местами в детсадах Евросоюз включил спиннеры в список опасных товаров Детский противотуберкулезный санаторий открыли на берегу Байкала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение