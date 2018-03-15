Гостям инклюзивного центра в 4-м Вятском прочтут лекцию о внутреннем ребенке

В детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» состоится очередное мероприятие в рамках программы «Родительские встречи». В пятницу, 16 марта, здесь проведут семинар-практикум «Мой внутренний мир. Воспоминания из детства». Об этом рассказали в администрации инклюзивного центра.

— Практикующий психолог Светлана Иванова проведет вас за руку по самым значимым уголкам детской души и поможет познакомиться со своим внутренним ребенком, — поделился один из организаторов.

Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Гольфстрим».

Запись на участие по телефону: 8 (925) 911-22-15.

Начало в 18.00. Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)