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Гостям инклюзивного центра в 4-м Вятском прочтут лекцию о внутреннем ребенке
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Гостям инклюзивного центра в 4-м Вятском прочтут лекцию о внутреннем ребенке 

Управа района Аэропорт города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В детском инклюзивном центре «Вместе весело шагать» состоится очередное мероприятие в рамках программы «Родительские встречи». В пятницу, 16 марта, здесь проведут семинар-практикум «Мой внутренний мир. Воспоминания из детства». Об этом рассказали в администрации инклюзивного центра.
— Практикующий психолог Светлана Иванова проведет вас за руку по самым значимым уголкам детской души и поможет познакомиться со своим внутренним ребенком, — поделился один из организаторов.
Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Гольфстрим».
Запись на участие по телефону: 8 (925) 911-22-15.
Начало в 18.00. Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)
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