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В районной библиотеке прошел детский киносеанс
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В районной библиотеке прошел детский киносеанс 

Каховка 15 марта 2018
Фото: Каховка
10 марта в рамках проекта «Москва анимационная» в библиотеке № 181 провели показ отечественной анимации, посвященный Международному женскому дню.
Показ мультфильмов в библиотеке № 181 проводится в рамках проекта «Москва Анимационная. Детские образовательные сеансы». Юным зрителям показали красочную подборку познавательных мультфильмов. Больше всего ребятам понравились мультфильмы: «Смелая мама» — о доброй маме и злой крысе, «Морошка» — о дружбе девочки и волка, мультик «Летающий мальчик», а также московская легенда «Про Василия Блаженного».
Следующий показ состоится в апреле.
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