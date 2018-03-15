В районной библиотеке прошел детский киносеанс

10 марта в рамках проекта «Москва анимационная» в библиотеке № 181 провели показ отечественной анимации, посвященный Международному женскому дню.

Показ мультфильмов в библиотеке № 181 проводится в рамках проекта «Москва Анимационная. Детские образовательные сеансы». Юным зрителям показали красочную подборку познавательных мультфильмов. Больше всего ребятам понравились мультфильмы: «Смелая мама» — о доброй маме и злой крысе, «Морошка» — о дружбе девочки и волка, мультик «Летающий мальчик», а также московская легенда «Про Василия Блаженного».

Следующий показ состоится в апреле.