Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Ключевыми проблемами подрастающего поколения в Свердловской области являются отсутствие информационной безопасности и рост числа преступлений в сексуальной сфере. Речь об этом шла на заседании комитета по соцполитике регионального Заксобрания 15 марта 2018 года. С докладом об итогах работы аппарата за 2017 год выступил уполномоченный по правам ребенка на Среднем Урале Игорь Мороков , передает "Уралинформбюро"

По его словам, несмотря на общее снижение преступности, растет число преступлений сексуального характера, а также связанных с употреблением наркотиков. При этом чаще остальных опасности подвергаются дети до 12 лет.

Также по сравнению с 2016-м в прошлом году почти в два раза выросло число преступлений, совершенных с помощью Интернета. Омбудсмен подчеркнул, что единых рецептов, как обеспечить информационную безопасность детей, нет. «Надо работать в нескольких направлениях, в числе которых нормативно-правовые запреты и морально-нравственное воспитание», — пояснил Мороков, напомнив про школьниц в Новоуральске, которые выкладывали в соцсети фотографии, на которых позируют обнаженными. «Их ведь никто не заставлял это делать!», — подчеркнул омбудсмен.

Раскрываемость подобных преступлений выросла — с 10% в 2015 году до 30% в 2017-м. Однако тема продолжает оставаться «сложной». «Нужно усиливать индивидуальную работу с детьми, поскольку одними запретами тут ничего не решишь. Занятость детей, социально-психологическое сопровождение и внимание педагогов помогут исправить ситуацию», — заявил Мороков.

В образовательных учреждениях дети живут по понятиям.

Депутат Заксобрания Анатолий Никифоров обратил внимание уполномоченного на то, что в образовательных учреждениях «дети живут по понятиям». «В некоторых школах организованы серьезные группировки. Причем информацию дети черпают из Интернета», — сообщил народный избранник.

"Нужно казнить таких людей, которые дают «ценные указания», учат, как собирать деньги на «общак» и тому подобное. Иду за детьми и слышу: «Пойдем, покажу свою хату». Это что за воровской жаргон в школах?" — возмутился депутат.

Игорь Мороков заявил, что ни одного обращения на тему сбора денег на «общак» в аппарат не поступало, однако он готов подключиться к решению проблемы. «Проведенное ранее исследование показало, что дети заражаются подобными идеями по месту жительства. Интернет, скорее, служит для обмена мнениями и информацией. Но я согласен, что эти группы могут быть латентны. Если есть такое, давайте вместе работать», — обратился к народному избраннику детский омбудсмен.

Мы заходим в семью, а там есть нечего!

Также Мороков остановился на теме семейной политики. По его словам, вопросы вмешательства в семью по-прежнему вызывают беспокойство, однако за последние годы произошло серьезное снижение лишений родительских прав и проводится масштабная работа по их восстановлению.

"В аппарате уполномоченного разбирается каждый отдельный случай, связанный с вмешательством в семью. Если в 2016 году было изъято 46 детей, то в 2017-м — только двое", — отметил уполномоченный.

Есть ситуации, когда не забрать ребенка из семьи просто нельзя: «Когда нас критикуют, мы говорим — вы сходите в эти семьи и посмотрите, что там творится. Мать, отец пьяные спят, а дети, голодные, сами по себе. Я иногда прямо заставляю — заберите ребенка на время, определите его в соцучреждение, пока трагедии не случилось. Мать протрезвеет и заберет его оттуда. Оголтелого отбирания, не глядя, — такого нет».

Более актуальной проблемой, по словам Морокова, остается рост числа семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях: «В первую очередь, в связи с низким уровнем доходов, иными словами — бедностью. На 2 000 увеличилось число таких семей. Прежде всего, это многодетные семьи и одинокие родители».

Соцслужбы, по словам уполномоченного, регулярно отчитываются о помощи нуждающимся, однако выполняют не ту работу, которая от них требуется, и не устраняют риски, негативно влияющие на качество жизни.

"Начинаем проверять, выясняется, что помощь оказывается в виде информационного консультирования и других подобных вещей. Мы заходим в семью, а там есть нечего!", — возмущается Игорь Мороков.

В школах уроки труда убирают — мальчишки не знают, как гвоздь забить.

Радует уполномоченного по правам ребенка ситуация в здравоохранении. По его словам, серьезно снизилась детская смертность, а также количество абортов и рожениц младше 18 лет. При этом опасение вызывает рост числа детей, больных туберкулезом. «Если ослабим контроль, эта зараза вырвется наружу», — пригрозил детский омбудсмен.

Другая проблема — невключенность детей-инвалидов в общешкольную жизнь. Да, инклюзивное образование в школах развивается, подчеркнул Мороков, однако дети, вынужденные заниматься самостоятельно, выпадают из коллектива. «Девочка, которая учится дома, сказала, что из друзей у нее — одна собака», — поведал уполномоченный, призвав педагогов больше внимания уделять детям.

Доклад Игоря Морокова депутаты ЗакСо приняли единогласно, однако удовлетворены оказались не полностью. «Почему у нас есть уполномоченный по правам ребенка и нет уполномоченного по обязанностям ребенка? Про обязанности в докладе ни слова!», — возмутился народный избранник Владимир Радаев.

По его словам, очень плохо, что в школах отказались от уборки классов и территории силами учеников. «Нужно вернуть эту практику. Давайте прорабатывать это на законодательном уровне, выходить, если надо, на Госдуму . Дети от безделья маются. Дошло до того, что в школах уроки труда убирают — мальчишки не знают, как гвоздь забить», — посетовал депутат.

Председатель комитета по соцполитике регионального ЗакСо Вячеслав Погудин призвал Игоря Морокова к большей результативности: «Стаж некоторых проблем 20 лет. Давайте вместе находить инструменты, чтобы в следующем году можно было сказать, что ряд проблем нам, наконец, искоренить удалось».

Кристина ШАБУНИНА