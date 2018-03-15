В инклюзивном центре Савеловского родителям помогут узнать своего внутреннего ребенка

Семинар-практикум для родителей «Мой внутренний мир. Воспоминания из детства» проведут в детском инклюзивном центре Савеловского района «Вместе весело шагать» 16 марта. Своими знаниями с гостями поделится практикующий детский психолог Светлана Иванова

— Лектор проведет участников за руку по самым значимым уголкам детской души. Родители узнают, что ребенок живет внутри каждого человека. Они исследуют свои чувства по отношению к внутреннему ребенку, — пояснил представитель администрации центра.

Начало в 18.00. Необходима предварительная запись по телефону 8 (925) 911-22-15.

Адрес ДИЦ «Вместе весело шагать»: 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2. (мю)