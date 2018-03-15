Подарок мамам приготовили воспитанники ИЗО студии ЦКС «Измайлово»

Выставки рисунков, посвященные весеннему празднику 8 Марта, состоялись в Центре культуры и спорта «Измайлово».

В помещениях ЦКС «Измайлово» по адресам: ул. Никитинская, д. 21, к. 2 и ул. Верхняя Первомайская, д. 32 были размещены Экспозиции детских рисунков на тему «Подарок маме». Их организатором стала преподаватель ИЗО студии «Образ» Наталия Кустова.

На выставках были представлены рисунки занимающихся воспитанников разных возрастных категорий: дети младшего, среднего школьного возраста и подростки. Общее число участников порядка 30 юных художников. Яркие, красивые, наполненные детскими фантазиями работы были выполнены в различных техниках. В своих работах авторы отразили бесконечную любовь к мамам. С рисунков на нас смотрят добрые, умные мамины глаза. Любовь к самому дорогому человеку в жизни для детей так же естественна, как весеннее цветение садов.

Выставки посетили порядка 500 жителей района Измайлово: все гости праздничных мероприятий, родители детей, занимающихся в Центре и, конечно, сами воспитанники различных студий и секций.