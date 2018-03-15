Ещё
Подарок мамам приготовили воспитанники ИЗО студии ЦКС «Измайлово»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подарок мамам приготовили воспитанники ИЗО студии ЦКС «Измайлово» 

Управа района Измайлово города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Выставки рисунков, посвященные весеннему празднику 8 Марта, состоялись в Центре культуры и спорта «Измайлово».
В помещениях ЦКС «Измайлово» по адресам: ул. Никитинская, д. 21, к. 2 и ул. Верхняя Первомайская, д. 32 были размещены Экспозиции детских рисунков на тему «Подарок маме». Их организатором стала преподаватель ИЗО студии «Образ» Наталия Кустова.
На выставках были представлены рисунки занимающихся воспитанников разных возрастных категорий: дети младшего, среднего школьного возраста и подростки. Общее число участников порядка 30 юных художников. Яркие, красивые, наполненные детскими фантазиями работы были выполнены в различных техниках. В своих работах авторы отразили бесконечную любовь к мамам. С рисунков на нас смотрят добрые, умные мамины глаза. Любовь к самому дорогому человеку в жизни для детей так же естественна, как весеннее цветение садов.
Выставки посетили порядка 500 жителей района Измайлово: все гости праздничных мероприятий, родители детей, занимающихся в Центре и, конечно, сами воспитанники различных студий и секций.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Детский литературный конкурс "Сказочный серпантин" состоится в Измайлово Конкурс "Мой музей" приглашает жителей Измайлово В «Ночи театров» примут участие порядка 60 столичных театров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение