Плюшевый Путин на медведе покорил соцсети

Дизайнер из Владивостока создала мягкую игрушку в виде президента России Владимира Путина , который сидит верхом на медведе. Об этом сообщает «Русская планета».

По словам автора, кукла под названием Vladimir the Doll далась ей нелегко, потому что не сразу удалось добиться сходства с известной личностью.

В свою очередь, пользователи социальных сетей активно обсуждают игрушку в виде Путина на медведе, которую увидели в руках у ребенка.

Сейчас видел ребенка с плюшевым Путиным Я НЕ ШУЧУ ПЛЮШЕВЫЙ ПУТИН ГСПДЕ — The Boy Who Drank Stars (@psilocybePrince) 14 марта 2018 г.

"Сейчас видел ребенка с плюшевым Путиным. Я не шучу, плюшевый Путин", — удивился пользователь Twitter.