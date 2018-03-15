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Плюшевый Путин на медведе покорил соцсети
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Плюшевый Путин на медведе покорил соцсети 

ТВ Центр 15 марта 2018
Фото: ТВ Центр
Дизайнер из Владивостока создала мягкую игрушку в виде президента России Владимира Путина, который сидит верхом на медведе. Об этом сообщает «Русская планета».
По словам автора, кукла под названием Vladimir the Doll далась ей нелегко, потому что не сразу удалось добиться сходства с известной личностью.
В свою очередь, пользователи социальных сетей активно обсуждают игрушку в виде Путина на медведе, которую увидели в руках у ребенка.
Сейчас видел ребенка с плюшевым Путиным Я НЕ ШУЧУ ПЛЮШЕВЫЙ ПУТИН ГСПДЕ — The Boy Who Drank Stars (@psilocybePrince) 14 марта 2018 г.
"Сейчас видел ребенка с плюшевым Путиным. Я не шучу, плюшевый Путин", — удивился пользователь Twitter.
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