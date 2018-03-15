Могу ли продлить отпуск по уходу за ребёнком до 4,5 лет?

Нахожусь в декретном отпуске — сыну два года и девять месяцев. Скоро выходить на работу, однако у ребёнка проблемы со здоровьем, а у меня нет род­ственников, которые могли бы постоянно с ним находиться. Могу ли я оформить отпуск без сохранения зар­платы до достижения ребёнком возраста 4,5 лет?

Отвечает заместитель прокурора Пермского края Любовь Малышева:

«Трудовой кодекс РФ закрепляет за матерью или отцом ребёнка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребёнком, право на предоставление отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет (ст. 256 ТК РФ).

Отпуск большей продолжительности, связанный с уходом за ребёнком, может быть предоставлен работнику только по соглашению с работодателем, по общим основаниям предоставления отпуска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). При этом работодатель вправе отказать в предоставлении такого отпуска».