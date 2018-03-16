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Детские нейрохирурги в Сургуте спасли жизнь новорожденной девочке
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Детские нейрохирурги в Сургуте спасли жизнь новорожденной девочке 

АиФ Югра 16 марта 2018
Фото: АиФ Югра
В травматологическое отделение Сургута поступила маленькая девочка из Нефтеюганска, у которой были увеличены желудочки мозга, чему предшествовало кровоизлияние.
Требовалась срочное оперативное вмешательство врачей. Ситуацию усложнял возраст девочки: пациентке было всего 10 дней.
«Обширная гематома локализовалась в непосредственной близости к стволу головного мозга, где расположены дыхательный и сосудодвигательный центры, — пояснила Елена Богословская заведующая детским нейрохирургическим отделением БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». — Из-за ограниченности пространства вокруг ствола мозга накопление крови быстро приводит к нарушению жизненно важных функций. Кровоизлияние в заднюю черепную ямку у новорожденных детей нередко заканчивается трагично, статистика говорит о том, что летальный исход при такой патологии происходит в большинстве случаев».
На принятие решения у медиков времени было немного — менее суток. Был организован телемост, в результате которого югорские врачи советовались со своими коллегами-специалистами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Сургутской клинической травматологической больницы.
После состоявшегося разговора было принято решение о незамедлительной операции.
Операция закончилась успешно. Ребёнок уже находится дома в Нефтеюганске. Организм восстанавливается, девочка активно ест и прибавляет в весе.
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