Детские нейрохирурги в Сургуте спасли жизнь новорожденной девочке

В травматологическое отделение Сургута поступила маленькая девочка из Нефтеюганска, у которой были увеличены желудочки мозга, чему предшествовало кровоизлияние.

Требовалась срочное оперативное вмешательство врачей. Ситуацию усложнял возраст девочки: пациентке было всего 10 дней.

«Обширная гематома локализовалась в непосредственной близости к стволу головного мозга, где расположены дыхательный и сосудодвигательный центры, — пояснила Елена Богословская заведующая детским нейрохирургическим отделением БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». — Из-за ограниченности пространства вокруг ствола мозга накопление крови быстро приводит к нарушению жизненно важных функций. Кровоизлияние в заднюю черепную ямку у новорожденных детей нередко заканчивается трагично, статистика говорит о том, что летальный исход при такой патологии происходит в большинстве случаев».

На принятие решения у медиков времени было немного — менее суток. Был организован телемост, в результате которого югорские врачи советовались со своими коллегами-специалистами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Сургутской клинической травматологической больницы.

После состоявшегося разговора было принято решение о незамедлительной операции.

Операция закончилась успешно. Ребёнок уже находится дома в Нефтеюганске. Организм восстанавливается, девочка активно ест и прибавляет в весе.