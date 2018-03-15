Можно ли смотреть «Кролика Питера» с детьми

Когда на календаре весна, а за окном почему-то все равно метель, очень хочется наконец-то отогреться, посмотреть что-то теплое, майское, свежее и пахнущее свежескошенной травой. В этом случае вам отлично подойдет фильм «Кролик Питер», который выходит на экраны 22 марта.

Вольную экранизацию книг Беатрикс Поттер про кролика в курточке мы уже посмотрели и рекомендуем категорически (если вы не фанат книг, они в основном фильм ругают). Наша оценка — 7/10. И это вполне заслуженные баллы. Если вы не знаете, что это за фильм такой или смотрели немного пугающий трейлер, то сейчас мы объясним, почему вы выйдете из кинотеатра с улыбкой.

Рассказчик и птички, которым не дают допеть

У фильма очень задорная манера повествования. Во-первых, тут есть рассказчик, который иногда поясняет нам какие-то моменты сюжета. Кстати, кто этот таинственный рассказчик, вы узнаете только в конце, а до этого времени об этом можно только гадать. Во-вторых, у этого самого повествователя отличное чувство юмора!

Тут очень много шуток из серии «вы думали наша история закончится вот так?» или «если бы мы были в другом фильме, родители сказали бы…». И вообще, насмешек над штампами тут достаточно. Даже начало — красиво летящие и поющие птички, которым не дают допеть и сбивают с траектории. Ведь история не про них.

Герои за вас (или вместе с вами) посмеются над сюжетом, решениями персонажей и slow motion. В общем, хотите не хотите, а вы улыбнетесь хоть над одной из их самоироничных шуточек. При этом таких моментов ровно столько, чтобы не отвлекать нас от истории и главных героев. И да, тут люди не просто разговаривают с кроликами, а задумываются о том, почему те говорят, а это — большой плюс!

Смесь «Один дома» и «Мишки Паддингтона»

Что касается самой истории, она довольно простая. Когда-то давным-давно все земли были лесные. А потом пришел злой человек и построил свой участок, да еще и стал повинен в смерти папы Питера. И наш юный кролик, оставшись в итоге без родителей, решил вернуть зверям этот сад и поквитаться со стариком.

В итоге, когда владелец участка умирает, по завещанию дом достается его племяннику — дотошному мистеру Макгрегору, который с кроликами тоже дружить не хочет. Зато хочет дружить с соседкой — мисс Беа. Кролики этому не очень рады, и между ними вспыхивает война с применением довольно жестоких ловушек.

Но хотим заверить вас, ничего ужасного в этом нет. Если вы не считаете, что фильму «Один дома» надо присвоить рейтинг «18+», то и тут вас ничего не должно смутить. Это как «Том и Джерри» или «Кошки против собак». Просто ловушки, никто сильно не пострадает и закончится все для всех хорошо, можете не переживать.

В фильме нет злодея. Мистер Макгрегор с самого начала показан нам как очень странный, но не такой уж плохой человек, пострадавший от несправедливости. И, скажем уж честно, тут больше всего виноваты кролики, а не он. Донал Глисон просто великолепно исполнил свою роль. Он смешной, он чудной, он вызывает сочувствие. Персонаж вышел нетипичный, но очень узнаваемый.

Как и Беа ( Роуз Бирн ), талантливая, но тоже странноватая художница, которая дружит с кроликами и не может поверить в их разумность и способность к злу. Образ немного напоминает маму из «Приключений Паддингтона», но более молодую и ироничную.

В общем, залейте в миксер «Один дома» с его смешными, но жестокими ловушками, «Приключения Паддингтона» с его добротой и продуманными героями, добавьте умилительности от «Стюарта Литтла», приправьте юмором — и получится «Кролик Питер».

Кролик Питер и его команда

Анимация тут приятная, не такая детальная, как в тех же «Приключениях Паддингтона», но и задача тут сложнее. Ведь тут куда больше животных и сцен с ними. Кое-какие зверьки выглядят не очень реалистично, но это и не нужно. Это ведь зверьки в курточках! Кстати, не носите коричневое, если у нас бурый мех — это безвкусица.

Главный герой очень узнаваемый. Мальчишка, не умеющий признавать свои ошибки и просить о помощи, но с добрым сердцем. В помощниках у него — его кузен Бенджамин, оплот разума. И три его сестры: оторва, лидер и милашка. Команда получается разнообразная и смешная. А еще там есть мама-ежиха, немного глуповатый барсук и свинья на диете.

Беа тоже можно отнести к команде Питера, ведь она души не чает в кроликах, хоть и не подозревает, что они разумны, и не спрашивает, откуда у них курточки до самого конца. Взаимодействие с Питером у них довольно тесное и ревность к новому объекту внимания тут тоже показана хорошо. В общем, команда у Питера — что надо.

Семейное кино с хорошим посылом

Очень рекомендуем сходить на фильм вместе с детьми, на выходе из зала родители были в не меньшем (если не в большем) восторге, чем их малыши. Шуток именно для взрослых, как это сейчас заведено, тут нет, но сам ироничный стиль повествования и легкий юмор приходится по душе почти всем. Да и шутки тут неплохие, правда, без одного удара между ног тут не обойдется.

Если вы волнуетесь, что главный герой — не очень-то хороший образец для подражания и пытается угробить своих соседей в прямом смысле этого слова, то не стоит. Питер проходит долгий путь, осознает, почему он это делает, почему это было неправильно и как исправить ситуацию. И хотя он остается слегка заносчивым и где-то несносным малым, вряд ли это отрицательный пример. В конце концов он хороший брат, друг и даже сын. Просто все мы иногда ошибаемся.

Фильм подойдет для любого возраста, но рейтинг «6+» тут может быть и оправдан. Слишком много раскидано по фильму капканов и ударов током, да и сцена смерти (даже, можно сказать, несколько) присутствует. Возможно, малыши и испугаются, но только если до этого их ограждали даже от «Ну, погоди!». В остальных случаях, они посмеются над этим — и это нормально.

Зато они поймут, что не надо ревновать, если родной человек вдруг влюбился, что надо ценить своих близких и не стесняться просить их дать совет, что нельзя судить человека по первому впечатлению и что тех, кто умеет признавать свою вину, всегда ждет хороший финал.

В общем, не верьте трейлеру и идите в кино заряжаться весенним настроением.