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Юных омичей и их родителей приглашают поиграть в куклы
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Юных омичей и их родителей приглашают поиграть в куклы 

АиФ-Омск 15 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
21 марта — Всемирный день кукольника. В этот день в 17.00. в Омском государственном театре куклы, актера, маски «Арлекин» пройдёт акция для детей с 5 лет и их родителей «Кукольники приглашают».
В рамках акции юных омичей ждет мастер-класс по кукловождению, просмотр сказки «Кот в сапогах» по пьесе Галины Владычиной и фотосессия с её кукольными героями. Дети смогут познакомиться с театральными куклами и попробовать себя в роли артистов-кукловодов. Для участников акции будет открыт музей театра, где можно увидеть крупнейшую за Уралом коллекцию театральных кукол.
Билеты в кассе и на сайте театра.
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