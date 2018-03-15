Юных омичей и их родителей приглашают поиграть в куклы

21 марта — Всемирный день кукольника. В этот день в 17.00. в Омском государственном театре куклы, актера, маски «Арлекин» пройдёт акция для детей с 5 лет и их родителей «Кукольники приглашают».

В рамках акции юных омичей ждет мастер-класс по кукловождению, просмотр сказки «Кот в сапогах» по пьесе Галины Владычиной и фотосессия с её кукольными героями. Дети смогут познакомиться с театральными куклами и попробовать себя в роли артистов-кукловодов. Для участников акции будет открыт музей театра, где можно увидеть крупнейшую за Уралом коллекцию театральных кукол.

Билеты в кассе и на сайте театра.