О жизни детей блокадного Ленинграда рассказали школьникам из Кузьминок

В рамках проведения экскурсионно-образовательных программ для обучающихся по изучению истории России в государственных исторических музеях, обучающиеся 4 «Е» класса «Школы на Юго-Востоке имени Чуйкова» посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе. Экскурсия называлась «Детство, опаленное войной».

В ходе экскурсии ребята узнали о жизни детей блокадного Ленинграда, подвиге пионеров-героев, о судьбах воспитанников легендарной Соловецкой школы юнг, о работе школьников в промышленности и сельском хозяйстве, о теме детского творчества в годы войны и игрушках военного времени.

После экскурсии с ребятами провели мастер-класс, в ходе которого дети сделали тряпичных кукол своими руками. (вт)