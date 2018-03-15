После отравления в петербургской школе госпитализировано 15 детей

Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова, куда доставлены школьники, проводится исследование для определения причин отравления.

«В больницу поступили на данный момент пятнадцать детей. Может быть, ещё кого-то подвезут, но это всё. Они находятся в среднем и средне-тяжёлом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Это отравление, но какой конкретно препарат ещё неизвестно. Должно пройти исследование».

По словам очевидцев, некоторых детей из здания выносили на руках, а девочку вывела полиция.