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После отравления в петербургской школе госпитализировано 15 детей
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После отравления в петербургской школе госпитализировано 15 детей 

Говорит Москва 15 марта 2018
Фото: Говорит Москва
Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова, куда доставлены школьники, проводится исследование для определения причин отравления.
«В больницу поступили на данный момент пятнадцать детей. Может быть, ещё кого-то подвезут, но это всё. Они находятся в среднем и средне-тяжёлом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Это отравление, но какой конкретно препарат ещё неизвестно. Должно пройти исследование».
По словам очевидцев, некоторых детей из здания выносили на руках, а девочку вывела полиция.
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