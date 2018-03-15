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Мастер-класс по изготовлению вещей из папье-маше прошел в Печатниках
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Мастер-класс по изготовлению вещей из папье-маше прошел в Печатниках 

Управа района Печатники города Москвы 15 марта 2018
Фото: Марьинский вестник
Информация об этом появилась на официальном портале школы №1256, где и прошло мероприятие.
«Чтобы помочь ребенку найти себя, необходимо предлагать ему как можно больше разных способов самовыражения. С этой целью мы познакомили детей с особенностями технологии изготовления изделий из папье-маше. Такие занятия приносят им не только массу положительных эмоций, но и большую пользу — развивается моторика рук, воображение, реализуется творческий потенциал. В подготовительной группе №3 была организована и проведена выставка совместных с родителями творческих изделий из папье-маше. И дети, и родители проявили большую заинтересованность и фантазию — работы получились самые разнообразные», — говорится в сообщении.
В результате в группе был оформлен мини-музей «Наши любимые игрушки». Изготовленные игрушки дети используют для сюжетно-ролевых и подвижных игр. (то)
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