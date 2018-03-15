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На Новозаводской провели онлайн-вебинар о воспитании детей
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На Новозаводской провели онлайн-вебинар о воспитании детей 

Управа района Молжаниновский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На базе центра детского развития «Бэби-клуб» в Новоподрезкове провели очередной бесплатный вебинар для родителей. На этот раз ведущая-специалист по системно-векторному психоанализу и тренер онлайн-курса «Рожденные с характером» Екатерина Добронравова обсудила с участниками самые частые вопросы, которые задают родители специалистам.
— Какие вопросы о воспитании детей чаще всего задают родители? За 17 лет работы мы вывели ТОП-10 таких вопросов и подготовили ответы на них. Вебинар получился очень интересным, было задано много дополнительных вопросов и предложены рекомендации по решению различных проблем и разногласий, — отметили директор клуба Екатерина Бацун.
Очередную онлайн-встречу проведут на следующей неделе. (то)
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