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Концерт в честь 8 Марта прошел в Путевом проезде
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Концерт в честь 8 Марта прошел в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 15 марта 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Праздничный вечер, посвященный любимым мамам, прошел 7 марта в библиотеке №64 Алтуфьевского района. Развлекательную программу провели для детей и родителей в честь Международного женского дня. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры ИнараГочияева.
— Встреча началась с показа трогательных мультфильмов о маме в рамках проекта «Москва анимационная». Затем дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению открыток. Завершилось мероприятие праздничным концертом, — уточнила ИнараГочияева.
Напомним, библиотека №64 находится по адресу: Путевой проезд, д. 38А. (то)
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