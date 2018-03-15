Концерт в честь 8 Марта прошел в Путевом проезде

Праздничный вечер, посвященный любимым мамам, прошел 7 марта в библиотеке №64 Алтуфьевского района. Развлекательную программу провели для детей и родителей в честь Международного женского дня. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры ИнараГочияева.

— Встреча началась с показа трогательных мультфильмов о маме в рамках проекта «Москва анимационная». Затем дети приняли участие в мастер-классе по изготовлению открыток. Завершилось мероприятие праздничным концертом, — уточнила ИнараГочияева.

Напомним, библиотека №64 находится по адресу: Путевой проезд, д. 38А. (то)