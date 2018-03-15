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«Школа профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья
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«Школа профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» совместно с Российской государственной детской библиотекой проводят занятия в рамках образовательного проекта «Школа профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Программа рассчитана на детей с ОВЗ от 8 до 13 лет. Каждое занятие состоит из трех частей (литературной, теоретической и практической) и знакомит с одной из 5 профессий: пекарь, столяр, библиотекарь, робототехник, художник-иллюстратор.
Литературная часть включает знакомство с книгами о данной профессии, её особенностями, чертами характера представителей данной профессии, известными фактами данной области. Игры — подвижные, дидактические являются хорошим дополнением к литературному занятию. Ведущая — Ю. Володина.
Встреча с представителем профессии, который рассказывает о себе, о выборе жизненного пути, приоткрывает профессиональные секреты.
В практической части дети попробуют свои силы в данной профессии — выпечке хлеба, конструировании макета космической ракеты, иллюстрировании книг и т.д.
24 марта пройдет занятие Робототехник, а 14 апреля — Художник-иллюстратор.
Продолжительность занятия 1,5 часа по расписанию: в 11:00 и 13:00 — группы детей 8-10 лет, в 15:00 и 17:00 — группы детей 10-13 лет.
Занятия проводятся бесплатно. Для родителей будут организованы бесплатные консультации психолога, специализирующегося на поддержке семей с детьми с ОВЗ.
Занятия будут проходить в Российской государственной детской библиотеке по адресу: Калужская пл., д.1, корп.3, ком. 229 (ст.м. «Октябрьская»).
Группы набраны, но о наличие свободных мест на занятия можно узнать по телефону +7 (926) 213-96-03 (Юлия Владимировна Володина).
Также можно записаться в лист ожидания на следующий год или получить доступ к тематическим вебинарам.
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