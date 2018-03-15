Территорию Хорошевки облагородят после зимы

Традиционный месячник по благоустройству района Хорошевский начнется 1 апреля и продлится целый месяц. Силами коммунальных служб и неравнодушных жителей будет убран мусор, остатки прошлогодней листвы с газонов, вымыты цоколи фасадов зданий, приведены в порядок детские и спортивные площадки, скверы и памятники.

— Все мы живем и работаем в этом городе, занимаемся бизнесом, отдыхаем и растим детей. И нам не должно быть безразлично, в каком состоянии наш двор, по каким улицам мы ходим, где гуляют наши дети, — отметил префект Северного административного округа Владислав Базанчук . — Поэтому предлагаю всем вам принять активное участие в генеральной уборке своих придомовых территорий.

Общегородские субботники планируется провести 14 и 21 апреля. (то)