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Территорию Хорошевки облагородят после зимы
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Территорию Хорошевки облагородят после зимы 

Управа района Хорошевский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Традиционный месячник по благоустройству района Хорошевский начнется 1 апреля и продлится целый месяц. Силами коммунальных служб и неравнодушных жителей будет убран мусор, остатки прошлогодней листвы с газонов, вымыты цоколи фасадов зданий, приведены в порядок детские и спортивные площадки, скверы и памятники.
— Все мы живем и работаем в этом городе, занимаемся бизнесом, отдыхаем и растим детей. И нам не должно быть безразлично, в каком состоянии наш двор, по каким улицам мы ходим, где гуляют наши дети, — отметил префект Северного административного округа Владислав Базанчук. — Поэтому предлагаю всем вам принять активное участие в генеральной уборке своих придомовых территорий.
Общегородские субботники планируется провести 14 и 21 апреля. (то)
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