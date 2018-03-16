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Эксперты рассказали, что интересует современных российских детей
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Эксперты рассказали, что интересует современных российских детей 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: Амител
Эксперты отметили, что детство нынешнего поколения в возрасте от 0 до 5 лет приходится на период расцвета российской мультипликации, а значит, их будущее потребительское поведение будет неминуемо отличаться от нашего, пишут «Известия». Современные дети, как правило, потребляют различные виды контента: телевизионный (72%), печатный (77%), игровой (71%), музыкальный и другие. Главное цифровое устройство ребенка до школы — телевизор, у подростка — смартфон.45% детей с рождения до 12 лет каждый день некоторое время проводят за играми на смартфоне или планшете. Специалисты отметили также массовый ежедневный просмотр детьми контента на YouTube (48% в возрасте 0 — 12 лет) и использование мессенджеров (35% в 8 — 12 лет).
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