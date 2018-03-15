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«Урок поэзии» проведут для детей из Бутырского района
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«Урок поэзии» проведут для детей из Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Информационно-обозревательная литературная программа для детей и подростков «Урок поэзии» состоится в помещении центра социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Посетителей ждут 19 марта.
— Ребята узнают о том, как создаются стихи, познакомятся с интересными фактами о жизни и творчестве знаменитых поэтов, поймут, чем отличается поэзия разных эпох и разных авторов. По завершении мероприятия участники попробуют написать собственное стихотворение, — сообщила заместитель директора центра Ирина Подуфалова.
Отмечается, что занятие проводится на бесплатной основе для детей из семей, состоящих на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник» в возрасте от 7 до 13 лет, в том числе для детей-инвалидов.
Начало в 15.30 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16. Справки по телефону: 8 (495) 618-07-25. (ак)
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