Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети

Институт современных медиа (MOMRI) обнародовал результаты первого в истории отрасли комплексного исследования, изучившего «медиаповедение» российских детей в возрасте до 12 лет: на какие теле— и радиопрограммы, интернет-контент, электронные игры, книги и т.п. они тратят свое время.

Доклад «Дети. Медиапотребление. 2017» основывается на 25 исследованиях, в которых приняли участие более 3 тысяч детей и 7 тысяч родителей, и был проведен по заказу АО «Цифровое телевидение» при участии MOMRI. В докладе также исползована отраслевая статистика, аналитика и экспертные оценки.

По мнению авторов доклада, современные дети — самая многочисленная (22,6 млн) и самая медийная часть общества — в 2017-м году непосредственно влияли на системные изменения в медиаиндустрии. Современные дети родились и растут в домохозяйствах, где есть множество гаджетов — два телевизора, доступ в интернет, планшет, смартфон, компьютер или ноутбук, DVD, игровая приставка и т.д. Вопреки стереотипу, дети являются потребителями самых разных типов контента: телевизионного (72%), печатного (77%), игрового (71%), музыкального (42%) и других.

Как выявило исследование, 59% детей в домохозяйствах самого разного уровня доходов имеют ежедневный доступ к современным медиа через смартфоны или планшеты родителей. Более того, собственные гаджеты появляются у детей все раньше — так, они есть у каждого 10-го россиянина, не достигшего 3-х лет. Свой планшет есть у 24% детей в возрасте от 4 до 7 лет, свой смартфон — у 16%. А к 10 годам собственный гаджет для цифрового медиапотребления появляется у 9 из 10 россиян.

В итоге ежедневно смотрят ролики на YouTube 48% детей от 0 до 12 лет, 35% детей от 8 до 12 лет пользуются мессенджерами, а 36% в той же возрастной группе — социальными сетями. Мобильные игры на планшете или телефоне стали ежедневным видом досуга для каждого второго ребенка с рождения до 12 лет (45%).

И тем не менее, самыми популярными видами медиаактивности среди детей до 12 лет остаются просмотр телевидения и чтение (самостоятельное или с родителями). Почти половина детей — 45% — имеют собственный телевизор или свободный доступ к семейному ТВ в любое время. Телевизор является главным цифровым устройством для дошкольников, а смартфон занимает его место лишь в подростковом возрасте.

По мнению авторов исследования, роль в росте детского медиапотребление играет расширение ассортимента качественного российского детского контента. Увеличивается время смотрения и совокупная доля детских телеканалов (16,6%, +4,2% к 2014 году, 4-17 лет). Ускоряющимися темпами растет детский сегмент книжного рынка (21%, +12% к 2016 году), увеличиваются доля детских отечественных релизных сборов от общих детских релизных сборов в российских кинотеатрах (25,8%, +14.1% к 2016 году) и объемы загрузок детских и семейных мобильных игр (240 млн, +22% к 2016 году).

Доклад Института современных медиа сопровождается наглядной инфографикой. Нажмите на изображения для просмотра в новой вкладке.

Дети: использование мобильных игр и приложений — 2017. © MOMRI

Дети: использование электронных устройств — 2017. © MOMRI∎

Дети: телесмотрение — 2017. © MOMRI