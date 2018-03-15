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Трое отравившихся в петербургской школе подростков находятся в реанимации
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Трое отравившихся в петербургской школе подростков находятся в реанимации 

АиФ Санкт-Петербург 15 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Трех подростков, отравившихся таблетками в школе, перевели в реанимацию, сообщает Росбалт. Об этом рассказала главный врач детской городской больницы №5 Людмила Исанкина.
Жизни детей ничего не угрожает.
Всего в больницу доставили 15 из 17 отравившихся школьников. Четверых из медицинского учреждения уже забрали родители. Остальные проведут в больнице как минимум одну ночь.
Напомним, 15 марта ученица 7 класса школы №97 Выборгского района принесла на занятия неустановленные таблетки и угостила ими других детей, сказав, что это витамины. Сама девочка таблетки принимать не стала. Вскоре 17 учеников почувствовали себя плохо.
По факту массового отравления детей ведется проверка.
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