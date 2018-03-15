Трое отравившихся в петербургской школе подростков находятся в реанимации

Трех подростков, отравившихся таблетками в школе, перевели в реанимацию, сообщает Росбалт . Об этом рассказала главный врач детской городской больницы №5 Людмила Исанкина.

Жизни детей ничего не угрожает.

Всего в больницу доставили 15 из 17 отравившихся школьников. Четверых из медицинского учреждения уже забрали родители. Остальные проведут в больнице как минимум одну ночь.

Напомним, 15 марта ученица 7 класса школы №97 Выборгского района принесла на занятия неустановленные таблетки и угостила ими других детей, сказав, что это витамины. Сама девочка таблетки принимать не стала. Вскоре 17 учеников почувствовали себя плохо.

По факту массового отравления детей ведется проверка.