17 петербургских школьников отравились таблетками. Они наелись нейролептиков из «праздного любопытства»

17 учеников школы Санкт‐Петербурга госпитализированы после отравления неизвестными таблетками в учебном заведении. По предварительной версии, медикаменты принесла одна из школьниц, которая угостила ими одноклассников, а те попробовали препарат «из праздного любопытства». К счастью, жизням любопытных подростков ничего не угрожает. «360» узнал подробности этой истории.

Из-за отравления детей в школе № 97 в Выборгском районе города сотрудниками местной прокуратуры приехали в образовательного учреждение для проведения проверки, сообщили в пресс-службе

ведомства. «По предварительной информации семиклассники отравились неустановленным веществом, 17 ребят госпитализированы в токсикологическое отделение 5-й детской городской больницы», — сказали в пресс-службе

Полиция Выборгского района проводит проверку, рассказал «360» начальник управления общественных связей и информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области Вячеслав Степченко . «Инцидент произошел 15 марта в одной из районных школ. Таблетки, которые употребили дети, изъяли и отправили на экспертизу», — добавил он.

В приемном отделении детской больницы предоставить информацию о самочувствии детей отказались. В пресс-службе

регионального управления Следственного комитета России «360» сообщили, что дети отравились лекарствами, не содержащими наркотиков.

Сейчас школу проверяют полицейские. Наши следователи тоже выезжали на место. Но оснований для участия сотрудников СК нет, поскольку речь идет о медицинских препаратах, имеющихся в свободном обороте, не о наркотических

пресс-служба

Таблетки отправили на экспертизу, чтобы выяснить, что это за препарат. Состоянию здоровья пострадавших семи— и восьмиклассников ничто не угрожает, они «ради праздного любопытства попробовали таблетки». Точное количество употребивших их детей устанавливается.

«Из ГУВД полчаса назад передали пофамильный список, в нем 14 человек. Но для профилактики медучреждение и комитет образование приняли решение всех одноклассников туда отправить по этому возрасту. Но не значит, что все они отравились. Это делается для того, чтобы узнать, кто и что употреблял. Просто берут кровь и отпускают», — заключили в пресс-службе

По данным следствия, медикаменты принесла одна из учениц седьмого класса, угостившая ими других школьников. Педагоги заметили изменения в поведении детей и вызвали медиков.

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— Gummi Bear (@RealGummiBear) 15 марта 2018 г.

«Одного ребенка, вроде девочку лет 12–13 в коричневой куртке сопровождают полицейские. Полицейские вывели ребенка в коричневой куртке и увезли. Еще двоих детей забирает машина реанимации. Они очень плохо ориентируются и еле идут. Либо контузия, либо приняли

что-то. Выглядит жутковато. Четвертого ребенка вывели под руки с врачом. Еле идет. Реанимация стоит у школы», — написал автор фотографии.

Один из учеников 7 «Б» класса, ставший очевидцем происшествия, рассказал сайту «Комсомольская правда» что таблетки принесла одна из школьниц, сказав, что нашла их. Медикамент забрал другой подросток, принял сам и угостил остальных.

Всем было пофиг, они даже не задумывались. Просто брали их, рассасывали. Мне тоже предлагали, но я отказался. Потом на уроке мальчик начал шататься, под партами лазать, ему стало плохо. Потом всем, кто рассасывали, стало плохо, их стало рвать

— ученик 7 «Б».

Симптомы отравления в виде тошноты, головокружения и головной боли появились у подростков после третьего урока, которым была биология, рассказала «Интерфаксу» председатель комитета по образованию Петербурга Жанна Воробьева . Причиной отравления стал

препарат-нейролептик, название которого станет известно после экспертизы.

«В больницу поступили 15 детей. Трое из них находятся в реанимации. Два мальчика в сознании, отвечают на вопросы, один спал.

Врач-реаниматолог

считает, что они должны наводиться под наблюдением до завтрашнего дня. В отделении остаются семь детей, четверых родители уже забрали», — сказала она, уточнив, что еще двоих подростков привезут в медучреждение в ближайшее время.