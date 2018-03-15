Причины гиповитаминоза у ребенка

Несмотря на то, что во многих семьях мамы постоянно готовят множество блюд, лишь бы их ребенок кушал много и сытно, большинство детей страдают гиповитаминозом. Так в чем же проблема? Почему у ребенка недостаток витаминов? МедикФорум назвал несколько возможных причин авитаминоза. Во-первых, следует запомнить, что сытое, калорийное блюдо не всегда содержит необходимо количество витаминов для ребенка. Тем более, дети привыкли потреблять много сладостей, а здоровой пищей — пренебрегать. А, как известно, в сладостях витаминов нет. Поэтому необходимо проследить за питанием своего ребенка в первую очередь. Дети должны кушать фрукты и овощи! Во-вторых, отсутствие витаминов в рационе ребенка может вызывать отсутствие аппетита. В этом случае для ребенка нужно подобрать активный комплекс витаминов и минералов. В-третьих, гиповитаминоз может развиться на фоне сильного стресса или депрессии. Например, если ребенок очень загружен в школе, пища может очень плохо усваиваться, что приведет к недостатку витаминов. В-четвертых, серьезной преградой на пути получения витаминов из пищи станет любое заболевание пищеварительной системы. Подобные заболевания в целом характеризуются плохой усвояемостью продуктов питания, следователь, и витамины в организме не задерживаются. Что делать, если у ребенка гиповитаминоз? В первую очередь стоит тщательно проследить за питанием ребенка. Убрать из его рациона излишнее количество сладостей, все «перекусы» свести на нет, заменив их полноценной трапезой. Ну и самое главное, необходимо пропить курс комплекса витаминов и минералов. Причем делать это не менее трех раз в год: в сентябре, в декабре и в начале весны. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.