Пятилетнему Даниилу из Москвы требуется срочная помощь

У пятилетнего Даниила Баранникова диффузная опухоль ствола головного мозга (объемное образование Варолиева моста) не оперируемая. Мальчику срочно необходимо лечение в клинике Шиба (Израиль), сообщил телеканал «360».

Дане пять лет, и он очень любит играть. Он старается радоваться и общаться с другими детьми. Но сейчас, чаще всего, это приходится делать в больничной палате, а там все по-другому

Жизнь Дани круто переменилась в декабре 2017 года. У мальчика была постоянная рвота, сильная головная боль, госпитализация в Первую инфекционную больницу г. Москвы, где диагноз ребенка не подтвердился. Дане стало лучше, его выписали домой, но уже через неделю мальчик перестал ходить. Взяв сына в охапку, под расписку, мама и папа отказались от лечения в инфекционном отделении и поехали в многопрофильную детскую Морозовскую больницу, где Даню обследовали и поставили диагноз — рак. Диффузная опухоль ствола головного мозга, которая не может быть прооперирована.

С каждым днем симптомы нарастали, появилось косоглазие, пропала чувствительность правой руки, рвота. Даню направили в ФГБУ «Российский научный центр Рентген радиологии Минздрава России РНЦРР». По словам мамы, несмотря на очень тяжелое течение и смертельную угрозу, в срочной лучевой терапии было отказано.

И, как назло, ни в одной московской государственной клинике до 10 января не работало оборудование по облучению. Нам везде отказывали — ждите, ждите, ждите… А чего ждать? Когда твой ребенок умирает у тебя на руках… Мы собрали все свои сбережения, все, что есть, и поехали в Израиль

— Татьяна, мама Дани.

Ребенок прошел обследование и приступил к лечению. На сегодняшний день, Дане успешно проведена точечная лучевая терапия, после которой, вопреки прогнозам, ребенок пошел, пропало косоглазие, остановилась рвота, восстановилась чувствительность руки, прошло головокружение, мальчик просто стал спокойнее и начал снова замечать свои любимые игрушки. Сейчас очень важно не останавливаться. Врачи готовы бороться за Даню и дают положительные прогнозы.

18 марта ребенку необходимо приступить к курсам иммунотерапии, которые помогут стабилизировать состояние, влиять на опухоль и в будущем предотвратить рецидив. На сегодняшний день, семья собрала порядка 700 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы пройти первые 14 дней лечения. Дальше — денег просто нет, и это страшно. Потому что Даня очень хочет вырасти и помогать людям, стать супергероем, как его любимый

человек-паук

или врачом, как доброжелательная и очень умная доктор Михайлэ Илон, которая спасает жизнь очень общительного, веселого и выносливого мальчика из России. Ребенка, который уже сейчас знает цену человеческим поступкам, и за каждую мелочь говорит окружающим «спасибо». И мы уверены, когда Даня вырастет, он будет очень благодарен тем, кто помог ему пережить это тяжелое время.

Помочь Дане можно, отправив смс на номер 7522 cо словом «Живи» пробел сумма, например: Живи 500. Совершите пожертвование на сайте географиядобра.рф