Конкурс «Город — территория детства» стартует в регионе

фото pixabay.comКонкурс «Город — территория детства» стартует в регионеФонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил о начале IX конкурса городов России «Города для детей».

Участие в конкурсе могут принимать городские округа, городские и сельские поселения, подавшие заявку до 1 апреля 2018 года.

Заявленный проект должен содержать план мероприятий на 2018 год, направленных на улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в конфликте с законом, детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами, поддержку граждан, желающих принять или принявших детей на воспитание, и формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям, формирование среды, благоприятной для роста и развития детей.

«Главная задача конкурса традиционно состоит в том, чтобы мотивировать руководителей муниципальных образований и местные сообщества занять активную позицию по вопросам укрепления семейных ценностей, профилактики детского и семейного неблагополучия, формирования среды, дружественной семье и детям. И подкрепить ее реальными делами ради того, чтобы сделать свой город или свое село для каждого живущего в нем ребенка территорией по-настоящему благополучного, счастливого детства», — отмечает руководитель Фонда Мария Гордеева.

Галина Карелова. Партнером Фонда в организации этого соревнования городов и сел традиционно выступает Ассоциация малых и средних городов России. Возглавила оргкомитет вице-спикер Совета Федерации

В Фонде отметили, что для конкурсантов подготовлен ряд новых заданий. Одно из них «Дети верят в чудеса» направлено на активное участие волонтерского корпуса. Все, к чему добровольцы смогут приложить руки, щедрость души и сердца, получит оценку и добавит шансы на победу. Второе конкурсное задание продолжает идею акции «А у нас во дворе», ставшей необычайно популярной в городах и селах, участвовавших в конкурсах прошлых лет. Новое задание называется «Ребята с нашего двора» и предполагает организацию интересного и продуктивного досуга детей, в том числе — на каникулах.

Традиционно основной информационной площадкой станет портал www.ya-roditel.ru, на котором можно будет найти самую актуальную информацию о мероприятиях и ходе конкурса. Положение о конкурсе и подробная информация о нем также размещены на сайте www.fond-detyam.ru в разделе «Конкурс городов России».