В Чувашии мать утопила новорожденного ребенка в тазу с водой

Следователи Чувашии задержали детоубийцу. Сообщается, что 32-летняя женщина родила ребенка, после чего сразу же утопила его в тазике. На этом зверства не окончились. Женщина завернула тело в пакет и отнесла на пустырь. Там она прорубила отверткой прорубь и спрятала в нее тело новорожденного. Однако вскоре его обнаружили.

Было заведено уголовное дело. Полиции пришлось проверить более сотни женщин. А накануне стало известно, что мать убитого ребенка найдена. Как пишет Metronews.ru , женщина во всем созналось. Ей придется ответить по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее «СП» сообщала, что жительница Челябинской области задушила новорожденного сына из-за отсутствия денег. Инцидент произошел 14 января. Женщина рассказала правоохранителям, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, так как находится в тяжелом материальном положении. В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

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