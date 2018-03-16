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В Чувашии мать утопила новорожденного ребенка в тазу с водой
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В Чувашии мать утопила новорожденного ребенка в тазу с водой 

Свободная пресса 22 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Следователи Чувашии задержали детоубийцу. Сообщается, что 32-летняя женщина родила ребенка, после чего сразу же утопила его в тазике. На этом зверства не окончились. Женщина завернула тело в пакет и отнесла на пустырь. Там она прорубила отверткой прорубь и спрятала в нее тело новорожденного. Однако вскоре его обнаружили.
Было заведено уголовное дело. Полиции пришлось проверить более сотни женщин. А накануне стало известно, что мать убитого ребенка найдена. Как пишет Metronews.ru, женщина во всем созналось. Ей придется ответить по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Ранее «СП» сообщала, что жительница Челябинской области задушила новорожденного сына из-за отсутствия денег. Инцидент произошел 14 января. Женщина рассказала правоохранителям, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, так как находится в тяжелом материальном положении. В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
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