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Куда пойти с детьми в Москве 17-18 марта
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Куда пойти с детьми в Москве 17-18 марта 

Ezhikezhik.ru 16 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Каждую неделю «Ёжик» выбирает лучшие детские события наступающих выходных, которые происходят в Москве. Спектакли, выставки, концерты, фестивали — только самое интересное.

Детский книжный своп в «Маршаке»

Детский книжный своп — это событие, на котором можно обменять ненужные детские книги на другие и заодно купить парочку новых. Если вам нечего принести, но вы хотите что-нибудь взять, приходите все равно — это бесплатно.
Можно приносить детские, подростковые книги и пособия для родителей в хорошем состоянии. Рваные, грязные и очень старые книги приносить не надо. Книги можно будет оставить на столе и выбрать с этого же стола любые книги себе по вкусу.

Спектакль «Меня зовут Лёк» в филиале театра им. А. С. Пушкина

Единственный спектакль в программе Детского уикенда «Золотой маски», предназначенный для самых маленьких. Удивительно красивая постановка Александра Янушкевича и Пермского театра кукол, чья «Толстая тетрадь» в прошлом году получила сразу несколько «Масок». Сюжет из жизни насекомых рассказан единственной актрисой с помощью забавных и изобретательных кукол, напоминающих объекты современного искусства. Сценография Татьяны Нерсисян тоже похожа на световую инсталляцию. Но посыл спектакля при этом глубок и мудр: жизнь коротка, не разменивай ее на пустяки и успей найти самое главное.

Лекция «Социально-психологические функции советской мультипликации»

Тема лекции будет интересна в основном взрослым, но, возможно, и подросшие дети захотят убедиться, что советские анимационные фильмы зачастую выполняли социально-терапевтическую функцию, помогая детям и их родителям адаптироваться в непростых условиях советских городов.
Лектор Мария Майофис попытается показать, что советские мультфильмы, созданные между серединой 1960-х и концом 1980-х годов, были осознанным ответом на социальные последствия и «вызовы» нескольких волн урбанизации, в результате которой как раз к началу 1960-х годов количество городского населения СССР наконец превысило количество сельского.

Лекция «Химическая коммуникация» в Зоопарке

В Московском зоопарке пройдут лекции «Химическая коммуникация», которые будут интересны всем, кто увечен миром животных и хочет расширить кругозор.
Участники узнают как некоторым животным удается улавливать запахи на расстоянии нескольких километров на суше и в воде. О чем говорят животным запахи и для чего у многих животных такое хорошее обоняние.
Зоолог Александра Тертицкая расскажет о том, что же такое запах на самом деле и какую роль он играет в общении животных, как быстрее найти добычу или предупредить сородичей об опасности, а также у кого самый острый нюх.

Беби-спектакль «Я делаю мир»

Спектакль «Я делаю мир» подойдет детям от 1,5 до 4 лет. Дети и родители располагаются на цветных пуфиках и подушках внутри просторного голубого шатра, и буквально в метре от них потихоньку начинает зарождаться Земля, а потом и цивилизация.
Двое молодых актеров шаг за шагом выстраивают яркий бумажный мир, попутно расширяя детский словарный запас: «Айсберги», «Юрта», «Эскимос». Простые запоминающиеся образы и необычные звуки самых разных музыкальных инструментов держат внимание детей и взрослых, готовых в любой момент помочь ребёнку в расшифровке происходящего.
Вторая часть представления — игровой мастер-класс по созданию собственной бумажной истории. Дети научатся делать из листа бумаги птиц и подзорные трубы, дома и облака. Играя после красивого спектакля в новую игру с мамой и папой, ребенок ощутит, что театр, в сущности, очень даже приятное место.
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