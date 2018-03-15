В роддоме больницы им. Семашко прошел День открытых дверей

Заведующая родильным домом Раиса Ильяшевская рассказала собравшимся, что в их медучреждении ежегодно происходит 3,5-4 тыс. родов, а в 2016 году был установлен рекорд — более 5 тысяч родов. Она представила всех заведующих отделениями роддома, пообещала ответить на все вопросы и при необходимости и сроке больше 36 недель подписать обменную карту. Далее был показан фильм о работе родильного дома, а заведующие подробно рассказали будущим мамам о специфике своих отделений. Завотделением патологии беременности Юлия Родкина пояснила, что в ее отделение попадают женщины после 22 недель с патологиями или перед сложными родами, такими, например, как ягодичное предлежание, многоплодная или переношенная беременность. Заведующая родово-операционным отделением Ольга Бренерова сообщила, что прием рожениц идет круглосуточно и в роддоме приветствуют физиологические роды, поэтому решение о способе родоразрешения всегда принимается совместно с мамой. Завотделением неонатологии и реанимации Татьяна Кочергаева рассказала о том, какие прививки принято делать младенцу в первые дни жизни, как врачи борются за грудное вскармливание и о том, что выписка из медучреждения обычно происходит на 3-4 сутки после родов. Заведующая акушерским обсервационным отделением Валентина Меркулова отметила, что в родильном доме почти 50% родов проходит при использовании проводниковой анестезии, которая позволяет маме находиться в сознании и участвовать в процессе родов, и настоятельно посоветовала будущим родильницам кушать, а не голодать.

Руководитель Главного управления социальной защиты населения Самарского округа Ирина Коваленко передала будущим мамочкам информационные буклеты и рассказала о том, какие меры социальной поддержки положены по беременности, родам и уходу за ребенком.

"В Самаре проживает около 1170 тыс. человек, меры соцподдержки в виде различных выплат, компенсаций и пособий получает почти 600 тысяч самарцев, — говорит Ирина Коваленко. — К категории малоимущих и соответственно нуждающихся относится примерно 7% населения, порядка 70 тыс. жителей Самары. Часто в эту категорию попадают мамочки, у которых уровень среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума. Наше учреждение предоставляет 28 выплат и компенсаций семьям, имеющим детей. Это и единовременное пособие при рождении ребенка, и ежемесячное пособие по уходу до полутора лет и т. д. "

В зале оказалось полтора десятка будущих мам, ожидающих первенца. Они с интересом узнали, что по инициативе Президента России ежемесячное пособие на первенца в размере 9967 рублей смогут получить семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 16608 рублей. В случае рождения второго ребенка можно рассчитывать на такие же выплаты из средств материнского капитала, за которым нужно обращаться в отделения Пенсионного фонда РФ

"Пока вы беременны, вы тоже имеете право на меры соцподдержки, — поясняет Коваленко. — Например, в если вы встали на учет в ранние сроки (до 12 недель), вам может быть назначено пособие по беременности и родам. Тем, кто работает или учится по очной форме, на работе или учебе пособие выплачивается в размере среднего заработка. А если уволены, например, в связи с ликвидацией организации, то пособие предоставляется по месту жительства. Также для беременных женщин может быть выделено пособие на питание".

Меры соцподдержки немного различаются по категориям, скажем, есть матери-одиночки, есть полные семьи с 1-2 детьми, есть многодетные семьи, есть студенческие и т. д. «Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 16759 рублей, — рассказывает Ирина Коваленко. — Добавьте сюда ежемесячную президентскую выплату на первого ребенка до полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка (200 рублей в полной семье, многодетным — 300, одиноким матерям 400 рублей). При рождении двойни единовременное пособие составляет 50 тысяч, трех и более детей — 350 тысяч рублей».

Представитель органов соцзащиты уточнила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающей матери составляет за первого малыша 3142 рубля, за второго — 6284 рубля. Работающие матери получают 40% от своей средней зарплаты до выхода в декрет. Если в семье рождается третий и последующий ребенок, мама имеет право на ежемесячную выплату в размере 10228 рублей и единовременную выплату — региональный семейный капитал в размере 100 тыс. рублей.