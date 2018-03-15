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Apple рассказала все о родительском контроле
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Apple рассказала все о родительском контроле 

Apple Insider 15 марта 2018
Фото: Apple Insider
Компания Apple пополнила свой официальный сайт тематической веб-страницей Families, посвященной средствам родительского контроля. Там представлен широкий ассортимент способов защиты детей от нежелательного контента и советы по эффективному использованию техники Apple для всех членов семьи.
Мини-сайт организован в виде разделов и карточек, соответствующих конкретной сфере и функциям. Например, здесь представлены инструкции по ограничению возможности загрузки определенных типов ПО, запрета внутриигровых покупок или цензурирования веб-сайтов, нежелательных для посещения маленькими детьми.
Кроме того, веб-сайт объяснит, как настроить групповой чат в мессенджере или контролировать перемещения ребенка при помощи встроенных служб геолокации. Немало полезного для себя смогут почерпнуть не только дети, но и их родители. Специально для них предусмотрен раздел с инструкциями по использованию режима Night Shift, «Не беспокоить» при вождении и способам вызова экстренных служб.
Обсудить новый веб-сайт Apple можно в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.
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