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В поселке Озерный Саранска открылся современный детский сад
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В поселке Озерный Саранска открылся современный детский сад 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во время ремонта в одноэтажном здании дошкольного образовательного учреждения заменили крышу, окна, поменяли интерьер, обновили пищеблок, медкабинет, музыкальный зал и санитарные комнаты.
Из средств городского бюджета на ремонт детского сада было выделено более 26 млн рублей. 2,2 млн рублей из этой суммы было потрачено на инвентарь и оборудование. Детский сад рассчитан на 60 детей, в том числе самых маленьких. На месте старого бассейна построили ясли. В результате количество групп увеличилось до трех.
Поздравить ребят и их родителей с новосельем в детский сад приехал глава Саранска Петр Тултаев. «Вне зависимости от того, где располагается детское дошкольное учреждение — в центре Саранска или в глубинке Мордовии — оно должно быть одинаково комфортным и современным, соответствовать духу времени и быть образцовой площадкой для развития и образования ребенка. Именно такую задачу ставит перед нами руководство республики, — напомнил Петр Тултаев.
В подарок от Главы Мордовии Владимира Волкова отремонтированный детский сад получил кислородный коктейлер. Инновационный прибор, который будет служить на благо здоровья малышей, занял достойное место в медицинском кабинете. Фото: e-mordovia.ru
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