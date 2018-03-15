В поселке Озерный Саранска открылся современный детский сад

Во время ремонта в одноэтажном здании дошкольного образовательного учреждения заменили крышу, окна, поменяли интерьер, обновили пищеблок, медкабинет, музыкальный зал и санитарные комнаты.

Из средств городского бюджета на ремонт детского сада было выделено более 26 млн рублей. 2,2 млн рублей из этой суммы было потрачено на инвентарь и оборудование. Детский сад рассчитан на 60 детей, в том числе самых маленьких. На месте старого бассейна построили ясли. В результате количество групп увеличилось до трех.

Поздравить ребят и их родителей с новосельем в детский сад приехал глава Саранска Петр Тултаев. «Вне зависимости от того, где располагается детское дошкольное учреждение — в центре Саранска или в глубинке Мордовии — оно должно быть одинаково комфортным и современным, соответствовать духу времени и быть образцовой площадкой для развития и образования ребенка. Именно такую задачу ставит перед нами руководство республики, — напомнил Петр Тултаев.