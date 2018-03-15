Под Владимиром воспитатели детсада забыли ребенка на улице в мороз

Воспитатели детского сада забыли ребенка на улице в 15-градусный мороз. Мальчик плакал и стучал в двери учреждения на протяжении 20 минут.

Ребенка забыли на улице после прогулки. Его заметили жители соседнего дома. Они обратились к руководству детского сада, воспитатель вышла и забрала мальчика в помещение, сообщается на портале Vladtime.ru.

Один из очевидцев снял инцидент на камеру и прислал видео Telegram-каналу Mash.

Ранее «Ридус» писал, что в Перми воспитанник детского сада отморозил пальцы рук из-за принципиальной воспитательницы. Трехлетний малыш вышел на прогулку без перчаток при температуре -10 градусов. Воспитатель не позволила ему вернуться в помещение и не дала ему свои перчатки. Она сообщила родителям об обморожении, лишь когда у ребенка распухли пальцы.

А в Челябинске воспитательница накормила ребенка супом со рвотой. Девочку стошнило в тарелку во время обеда, но женщина заставила ее доесть суп.