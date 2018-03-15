Для будущих мам провели экскурсию по роддому

Необычную экскурсию в День открытых дверей провели в роддоме при московской городской клинической больнице имени Э. Баумана на Госпитальной площади.

Будущим мамам представилась возможность посмотреть функционирующее родильное отделение и увидеть, как будут проходить, возможно, их роды, если они выберут этот родильный дом. Провела экскурсию заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Лариса Есипова.

— Роды — это не болезнь! Это естественный процесс для женщины и, если нет никаких патологий, то не нужно их ускорять! — уверена Лариса Есипова. — Если все в норме, то акушерка должна лишь наблюдать и не вмешиваться в родовой процесс.

Не советует Есипова и приезжать в родильный дом сильно заранее — лишь только тогда, когда процесс, что называется, «пошел» — отошли воды. Самое важное для мамы и ребенка — это хорошее настроение и неторопливость. Важно и то, что, по мнению Ларисы Есиповой, московские врачи ничуть не хуже любых других западных — в этом доктор убеждена, так как она бывала во многих европейских клиниках.

— Часто мамы считают, что врачи ничего не делают, когда они рожают, и сердятся на акушерок, докторов. Тогда акушерки, чтобы успокоить их, начинают искусственно убыстрять роды, как бы проявляя свою активность. Но ничего хорошего в этом нет, — уверена Лариса Есипова.

Будущие мамы убедились, что для рождения детей московское правительство делает все необходимое — закупается новое оборудование, необходимые медицинские препараты и материалы. По мнению Ларисы Есиповой, все родильные дома должны находиться только при больницах.

— Вот представьте, экстренная ситуация при родах случилась — а специалиста в роддоме нет! А если роддом находится на территории больницы, то все можно решить оперативно.