Порядка 50 детей из Подмосковья отправились на отдых в лагерь «Артек»

В международный детский центр «Артек» на третью тематическую смену «Разговор на языке искусства» приехали 48 школьников из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Впереди у ребят увлекательное путешествие по стране детства, флешмоб «Земля — наш общий дом», конкурсы авторского стихотворения, социальные проекты «Берегите воду!», театральные премьеры «Золотая маска». Завершится отдых подмосковных школьников в детском центре Крыма фестивалем искусств «Весенняя феерия», — говорится в сообщении.

Путевка в самый известный детский лагерь России предоставляется талантливым школьникам региона, добившимся успехов в учебе, искусстве, науке, спорте и общественной деятельности, а также победителям олимпиад, соревнований и конкурсов.

В «Артеке» у ребят есть все возможности проявить свои творческие способности, духовно и интеллектуально обогатиться, познакомиться с детьми из других регионов.

Каждый год дети из Подмосковья участвуют в 15 сменах лагеря. Ежегодно более 500 ребят проходят отбор, зарегистрировавшись на сайте Artek.org в разделе АИС-путевка и представив портфолио своих достижений за три года.