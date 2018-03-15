5 советов, как перехитрить упрямого ребенка

Совет №1 Если ваш малыш заупрямился и не хочет идти куда-либо, например, к врачу, то поменяйтесь с ним ролями. Попросите ребенка отвести вас. Можете даже покапризничать и упираться.

Совет №2 Все дети шалят и делают что-то плохое. Наказание необходимо, но как его осуществить? Поиграйте с ним в суд, поставив его перед выбором. Либо стой в углу, либо исправляй содеянное. Дети куда охотнее идут на сотрудничество, если предложить им сделку.

Совет №3 Почему-то все дети предпочитают конфеты, а не кашу и суп, хотя врачи и настаивают, что они куда полезнее сладкого. Превратите обед в соревнование: кто быстрее съест первое? Предложите посчитать, сколько ложек осталось в тарелке.

Совет №4 Дети частенько закатывают истерики, пытаясь настоять на своем. Кричать, уходить, уговаривать — бесполезно. Увы, хорошо помогает шоковая терапия. Например, снег в лицо или холодная вода. Капризы кончаются моментально.

Совет №5 Если ребенок отказывается одеваться, то предложите ему сделать это самому, на свой вкус и выбор. Конечно, вначале брюки будут надеты задом наперед, и разные ботинки, но это весело. Превращайте любую проблему в игру.