Прокуратура проверяет информацию о забытом воспитателями в детсаду во Владимире ребенке

ВЛАДИМИР, 16 марта. / ТАСС /. Прокуратура Владимирской области начала проверку по публикации СМИ о ребенке, которого воспитатели в детском саду забыли на улице после прогулки. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратура Владимирской области начала проверку по публикации в средствах массовой информации… Вчера вечером в ряде интернет-изданий появилась информация о том, что прогулка детей в одном из детских садов Владимирской области завершилась неприятным инцидентом", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, мальчика забыли на улице, и он 20 минут стучался в двери. Жители соседнего дома заметили ребенка и позвонили руководству детсада, после чего воспитательница вышла за мальчиком. Источником данной информации стал очевидец, который заснял происходившее на камеру и прислал одному из Telegram-каналов. По данным СМИ, ситуацию осложняли погодные условия — на улице было 15 градусов мороза.

В управлении образования администрации Владимира ТАСС сообщили, что подобных жалоб им не поступало, равно как и подтверждений того, что инцидент произошел во владимирском детском саду.