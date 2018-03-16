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В Орле построят два новых детских сада
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В Орле построят два новых детских сада 

РИА 57 16 марта 2018
Фото: РИА 57
Вопрос строительства новых детских садов в Орле обсудили накануне, 15 марта, на заседании комитета по образованию Орловского областного Совета, сообщает пресс-служба.
Руководитель департамента образования Татьяна Шевцова проинформировала депутатов, что в Орловской области для детей от 3 до 7 лет проблемы с очередью в детские сады нет, однако, 178 малышей до 3 лет нуждаются в яслях.
Для решения данной проблемы в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» будут построены дошкольные учреждения. Для этого из федерального бюджета на 2018-2019 год выделено по 145 млн рублей.
Кроме того на заседании был поднят вопрос школьных автобусов. В настоящее время региону требуются 34 транспортных единицы. Шевцова проинформировала, что в 2018 два году будут закуплены два автобуса за счёт средств из областного бюджета. Кроме того, поданы 32 поданы заявки с обоснованием для выделения федеральных ассигнований.
Сообщение В Орле построят два новых детских сада появились сначала на РИА 57.
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