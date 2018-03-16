В Орле построят два новых детских сада

Вопрос строительства новых детских садов в Орле обсудили накануне, 15 марта, на заседании комитета по образованию Орловского областного Совета, сообщает пресс-служба.

Руководитель департамента образования Татьяна Шевцова проинформировала депутатов, что в Орловской области для детей от 3 до 7 лет проблемы с очередью в детские сады нет, однако, 178 малышей до 3 лет нуждаются в яслях.

Для решения данной проблемы в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» будут построены дошкольные учреждения. Для этого из федерального бюджета на 2018-2019 год выделено по 145 млн рублей.

Кроме того на заседании был поднят вопрос школьных автобусов. В настоящее время региону требуются 34 транспортных единицы. Шевцова проинформировала, что в 2018 два году будут закуплены два автобуса за счёт средств из областного бюджета. Кроме того, поданы 32 поданы заявки с обоснованием для выделения федеральных ассигнований.